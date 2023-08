¿Bobby, el nuevo 'León de la cumbia', aceptó desenmascarar a Adán a nivel nacional?

Los amigos de León (André Silva) fueron a buscar a Bobby para tratar de convencerlo de no seguir trabajando con Adán (Sebastian Ligarde), pues le aseguraron que lo dejará en la calle cuando su papel del nuevo 'León de la cumbia' comience a tener éxito. Además, le pidieron que en su próxima conferencia de prensa desenmascare al empresario, asegurando que es un estafador. Si bien, el cantante estuvo a punto de aceptar, dio marcha atrás y prefirió seguir con su carrera musical. "Yo recién estoy empezando en la industria y no me quiero quemar con el tío. No, yo no voy a hablar mal de él. Esta es mi carrera y mi sueño es estar frente al escenario"sentenció.