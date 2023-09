Bobby (Renato Bonifaz) quedó en shock al descubrir que Adán Crúces (Sebastian Ligarde) le pagó al productor del programa para que cambie las votaciones y salga ganador. El cantante se enteró de que solo tenía el 4% de apoyo del público, mientras que León Zárate (André Silva) se llevó el resto. Tanta fue su indignación que no pudo contener las lágrimas. "¿Por qué? Por qué tuvo que mentirme así, si yo no he hecho nada malo, yo soy bueno, soy buen cantante", expresó en medio del llanto.