Alma niega estar enamorada de León y enfurece: "No pasa nada entre nosotros"

Luego de visitar a León (André Silva) en el hospital, Alma se quedó pensando en sus sentimientos. Por ello, Mabel (Daniela Feijoo) le pregunta si aún sigue enamorada de él; sin embargo, Alma asegura que solo es el padre de su hijo y que sabe muy bien que es un hombre casado. "No, claro que no (estoy enamorada de él) León es el padre de mi hijo. Yo no quiero romper nada. Siempre pienso en su familia. Bella está en mi cabeza y no quiero incomodarla. Entre León y yo no pasa nada y eso está claro", expresó furiosa.