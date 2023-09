León (André Silva) acusó a Adán (Sebastian Ligarde) de haber sobornado a su músico para perder la batalla. El empresario no aguantó más y explotó contra el cantante, sin acordarse que estaba en televisión. Adán le gritó estafador y aseguró que no había hecho trampa para ganar. "Este tipo me hierve la sangre (...) El único miserable, mentiroso, sin talento y muerto de hambre eres tú", expresó muy molesto, para luego continuar renegando ante las acusaciones del artista.