Petronilo lanzó advertencia a Benito tras ser descubierto con León en su casa

Benito (Stefano Salvini) nunca imaginó que Petronilo (Martín Martínez) tenía encerrado León (André Silva) en su casa. El joven doctor quedó en shock al ver que el cantante estaba malherido en la cama de su amigo y no dudó en preguntarle al respecto. Lejos de decirle la verdad, Petronilo le mintió al asegurarle que había visto como golpeaban al artista y que temía que lo encuentren para matarlo. El médico quiso llevárselo al centro de salud, pero Petronilo lo amenazó. "León no se va a ir de acá. No me busques Benito, porque no te va a gustar", exclamó.