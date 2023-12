¿León buscará a Luz tras recuperar la memoria? (AVANCE)

León (André Silva) no soportorá más su pérdida de memoria y pese a que Petronilo le aseguró que no tiene familia ni hijos, él se escapará de su casa para buscar toda la verdad. Benito intentará ayudar a su amigo a encontrar al cantante de cumbia, pero le pedirá que le cuente toda la verdad sobre el accidente de León. Por otro lado, los niños del albergue se preocuparán por Luz (Naima Luna) al no verla en su cama y una de las encargadas mentirá al decir que la pequeña se fue con su abuelita Yolanda.