Eva descubrió la verdadera identidad de León al escucharlo cantar

Luego de varias sospechas, Eva (Areliz Benel) confirmó que León (André Silva) era su artista favorito. Y es que el cantante llegó al restaurante de su padre indicando que se llamaba Leonardo y que había perdido la memoria. Si bien, ella se emocionó al verlo, su papá le aseguró que no era el León de la cumbia. Sin embargo, ella no se quedó tranquila y lo siguió al campo para descubrir su verdadera identidad. Tras escucharlo cantar, la joven no tuvo más dudas y afirmó que era el cumbiambero. "Esa voz, León es el verdadero León de la cumbia", exclamó muy feliz.