Ágatha (Wendy Vásquez) sorprendió a Petronilo (Martín Martínez) al confesarle que ya sabía que León (André Silva) estaba vivo y no dudó en vengarse de la peor manera por mentirle. El joven le pidió perdón por no cumplir sus órdenes, pues no tuvo corazón para matarlo; sin embargo, la malvada de Villa Esperanza no tuvo piedad de él y mandó a quemar su casa. Petronilo rompió en llanto al saber que todas sus cosas iban a ser destruidas.