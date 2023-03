Said Palao y Mario Irivarren sufrieron vergonzosa caída en plena competencia de tortazos en la cara durante una competencia de Esto es guerra. Los competidores no contaron que el piso del set estaba resbaladizo cuando ambos cayeron intempestivamente en medio del juego frente a las carcajadas de los conductores. Ambos integrantes no sufrieron lesiones y todo quedó como parte de una divertida anécdota.