Said Palao no lanzó adecuadamente un tortazo en la cara a Mario Irivarren y pese a los reiterados pedidos de la producción, el guerrero quedó suspendido junto al combatiente. Johanna San Miguel hizo hincapié que los competidores tiren la torta como deben hacerlo, pero el novio de Alejandra Baigorria se incomodó y lo realizó a su manera. La conductora no pudo hacer nada y solo lamentó el drástico anuncio del Tribunal.