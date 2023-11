Said Palao volvió a EEG y ganó importante punto para los combatientes

Said Palao regresó a Esto es Guerra luego de ser suspendido el último 22 de noviembre. A pesar de que el combatiente aseguró que no volvería más al programa, este 23 se presentó al lado de su equipo y ganó un importante punto que sumó para la semifinal. En su primer enfrentamiento contra Mario Irivarren, el deportista logró vencerlo y sus compañeros no dudaron en acercarse para celebrar.

¿Por qué fue suspendido Said Palao?

Said Palao hizo un reclamo que provocó que la producción de Esto es Guerra decida suspenderlo. Todo sucedió cuando el combatiente se dio cuenta de que Karen Dejo había cometido un error y al hacer su queja, mencionó a los encargados del programa. "Los guerreros están retando a producción", exclamó y Mister G comunicó que quedaba fuera de la competencia.