Johanna San Miguel y Renzo Schuller se mostraron sorprendidos por la ausencia de Said Palao en el día de eliminación de uno de los integrantes del programa y pese a que él también se encuentra en sentencia. "En el momento no se encuentra entre nosotros y no sabemos si pidió permiso o no", expresó incómoda la "Mamá leona". Según sus redes sociales, el "Samurái" viajó a Punta Cana junto a su novia Alejandra Baigorria.