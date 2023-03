Said Palao y Mario Irivarren perdieron en duelo de preguntas y ambos tuvieron que lanzarse tortazo en la cara, pero Johanna San Miguel no imaginó que le caería parte del pastel en una de sus piernas. El "Samurái" no calculó su fuerza y parte del chantilly le cayó a la "Mamá leona". "Yo no estoy jugando el juego para que me tiren la torta. Estoy esperando con tantas ansias esta eliminación", dijo la conductora un poco incómoda.