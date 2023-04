Said Palao hizo perder 100 puntos al equipo de los guerreros luego de abandonar muy furioso el reto extremo al no poder aguantar tener 30 ligas en la cara por un minuto. El novio de Alejandra Baigorria se quitó las ligas de su rostro y se sentó al lado de Patricio Parodi, quien respaldó su decisión al no soportar el dolor que le generaba el castigo por perder frente a Mario Irivarren.