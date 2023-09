Gino Assereto no dudó en darle donde más le duele a Rafael Cardozo, quien tuvo una contundente respuesta para el combatiente que lo acusó de no darle ni un solo punto a su equipo. "Hoy que no puedo competir, te pones machito (...) Si compito, tú te quedas calladito, en tu casa, subiendo tus videos lavando platos", mencionó el guerrero.