Tras las especulaciones sobre el fin del romance entre Pancho Rodríguez y Nathaly Terrones, la conductora Johanna San Miguel consultó a Hayimy si está soltero. "Yo veo que los dos se han dado un tiempo. Él no quiere trata de involucrarse y por el momento no, yo lo veo solo", expresó el vidente. Cuando las cámaras de EEG enfocaron al combatiente no hizo ningún gesto, pero tampoco desmintió la afirmación del tarotista peruano. ¿Por qué habrá terminado su relación?