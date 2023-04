Paloma Fiuza se vengó de Facundo González con cruel castigo

Facundo González no pudo ocultar su incomodidad cuando su expareja Paloma Fiuza le lanzó dos huevos podridos durante la competencia. La competidora histórica no contestó correctamente dos preguntas de Johanna San Miguel y tuvo que darle un cruel castigo al popular "Wacho". Él le pidió a la modelo brasileña que no le lance los huevos con dureza, pero su ex hizo caso omiso al pedido del guerrero. "Recuerda todo lo que te hizo Facundo, recuerda cuando te decía que te amaba", acotó la conductora.