Michelle Soifer intentó elegir un sobre para que Rafael Cardozo pase directamente al equipo de los combatientes, pero la suerte le jugó una mala pasada. La histórica guerrera no imaginó que la tarjeta que escogió era para integrar el equipo de los combatientes, mientras que el ex de Cachaza pasó a los guerreros. Ella quedó desconcertada por la noticia porque ese no era su plan y Renzo Schuller recordó que Michi inició su carrera televisiva en Combate.