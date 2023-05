Facundo González se lanzó con todo a responder a las preguntas de los conductores para no caer en la piscina de lodo y recibir muchos castigos por parte de producción, sin embargo el argentino no imaginó que Mario Irivarren le haga broma pesada que lo hiciera caer a casualidad. El exnovio de Paloma no se quedó tranquilo y tomó venganza y todo terminó mal.