Makarena Novoa se emocionó hasta las lágrimas al despedirse para siempre del programa tras la decisión de su equipo y salvar a Piero Arenas. "Yo me voy feliz. En todo este tiempo entrar a Esto es guerra ha sido un cambio muy grande y ha significado mucho en mi vida. Estoy muy agradecida, me voy muy feliz, no estoy triste, estoy feliz y los quiero con todo mi corazón", comentó Maka.