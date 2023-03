Luciana Fuster se "molestó" con Patricio Parodi y reveló inesperada confesión: "No me entiende"

Luciana Fuster protagonizó un tenso momento con Patricio Parodi cuando la combatiente contó en vivo que está incómoda con su novio porque el guerrero no le ha dado ningún beso que se vieron. "Desde que hemos entrado al set, Patricio me ha saludado, pero no me ha dado ningún beso. Aquí en persona no me ha dado ninguno", comentó la modelo, mientras que el competidor se defendió al decir que estaba ocupando chateando. Todo fue parte de una divertida escena para promocionar una marca de chicles.