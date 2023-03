La modelo Luciana Fuster contó un detalle inédito cuando era niña y que dejó con la boca abierta a todos. "De chiquita, cuando iba a la playa, comía arena y a escondidas de mi mamá y un día me atrapó con las manos en la masa", explicó la influencer entre carcajadas. La novia de Patricio Parodi confesó que no recuerda el motivo por el cual lo hacía, pero un día su madre la encontró y desde ese momento ya no volvió a tener esa manía.