Luciana Fuster confirmó su estadía en el programa de sus amores. Pese a los rumores de un posible alejamiento, la modelo indicó lo siguiente: "Ahora me van a ver ahí porque no voy a dejar Esto es guerra, obviamente cuidándome muchísimo. Yo soy 'señorita organización', yo saco horas del día de donde no hay, me organizo como puedo. Estoy aprendiendo a llevar mi cuerpo. (...) He aprendido a darme mis tiempos, estoy intentando descansar un poquito más."