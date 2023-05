Mario Irivarren evitó el tortazo en la cara que le daría Said Palao al agacharse, pero ambos no imaginaron que Karen Dejo quedaría de la peor manera al caerle todo el chantilly. La "Sabrosura" se mostró muy molesta con el novio de Alejandra Baigorria y pese a que ella pidió que se acerque para devolverle el tortazo. Mario se armó de valor y aseguró que él tuvo la culpa ya que esquivó el castigo, pero la histórica combatiente no quiso vengarse contra su amigo.