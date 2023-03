La conductora Johanna San Miguel no pudo sentenciar a un solo competidor de su equipo y la producción tomó la decisión que todos los guerreros pasen a sentencia. Pese a los reiterados pedidos del productor, la "Mamá leona" no pudo elegir a uno de ellos y el equipo entero quedó en zona de eliminación. "Piero no cumplió con el reto y al parecer lo hizo por venganza", dijo Mister "G".