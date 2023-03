El conductor Renzo Schuller no dudó en improvisar una nueva versión de la canción "Arroz con leche" para dedicarla a Johanna San Miguel. La "Mamá leona" no le gustó parte de la letra del tema, pero al final lo tomó con buen sentido de humor. "Me quiero casar con cualquiera menos contigo y que no sea de acá", fue la parte que interpretó el popular "Shushu" que generó polémica.