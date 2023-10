Johanna San Miguel parchó a Raúl Carpena: ¿Por qué no vienes y conduces tú?

Johanna San Miguel no soportó la actitud retadora de Raúl Carpena luego de un impasse durante la respuesta que dio Piero en el duelo que tenían ambos. El combatiente dio a entender que la respuesta no estaba completa y se enfrentó a la conductora, y ella no dudó en ponerle el parche en vivo: "¿Dónde crees que estás? (...) ¿Por qué no vienes y conduces tú?". Ante el tenso momento, Renzo Schuller puso paños fríos explicándole al chico reality que no puede interrumpir de esa manera durante los juegos.