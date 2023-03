Flavia Laos y su inaudita reacción al ver sensual baile de Austin Palao y los guerreros al ritmo de axé

Austin Palao junto a su hermano Said Palao y los guerreros intentaron deslumbrar a Flavia Laos, quien fue jurado invitada de "Dale play". La influencer peruana no pudo evitar emocionarse al ver bailar axé a su novio y lanzó varios besos al aire con un tierno gesto de corazón. "Facundo no me tapes la vista", le dijo la actriz cuando el competidor evitó que viera parte de la sensual coreografía del popular "Bonito". Al final, Flavia le dio el puntaje ganador al equipo de Johanna San Miguel.