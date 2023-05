Facundo González dio una lamentable noticia al contar que sufrió una fuerte lesión en el pie izquierdo que lo sacaría de la competencia de baile. Onelia Molina no lo dejó solo y se proclamó como su nueva enfermera para ayudarlo en este difícil momento. "Yo soy enfermera, chofer, cocinera, de todo. No sé si pueda pagarme, pero como soy una buena amiga lo apoyaré", sostuvo la combatiente y Facundo no dudó en agradecerle.