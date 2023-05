Facundo González sorprendió a Paloma Fiuza al asegurar que ella busca pretextos para acercarse e intentar darle celos frente a Onelia Molina. "Onelia me siente a diario porque nos abrazamos porque somos amigos. Tranquila, Palomita, no te pongas así, relájate", expresó el guerrero. Onelia solo atinó a reírse y pidió que no la metan entre ellos: "Que se peleen solos".