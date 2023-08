Facundo González detuvo uno de los juegos del programa para encarar al equipo de los guerreros al perder constantemente frente a los combatientes. "No les importa el premio. Los únicos que están compitiendo somos Patricio, Israel y yo", aseguró el argentino, quien despotricó el desempeño de su ex Paloma Fiuza, Said Palao, Alejandra Baigorria, Flor Ortola y Gabriela Herrera. El "Samurái" le pidió que se tranquilice junto a la modelo brasileña.