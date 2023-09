Renzo Schuller pidió a Katia Palma y Johanna San Miguel le recordó a Gian Piero Díaz

Johanna San Miguel y Renzo Schuller se enfrentaron un duelo de hip hop donde ambos se lanzaron divertidas rimas, recordando a Katia Palma y Gian Piero Díaz. "Me acuerdo de que tú estabas de la mano con Gian Piero. Siempre estaban juntos y se creían los pioneros. Juraron no venir, ni aunque estén locos de remate. ¿Qué haces aquí? Ah, destruimos a Combate", comenzó diciendo la conductora y a lo que el presentador respondió. "De tanto que me dices, te va a caer el karma. Siempre andas renegando, nos haces perder la calma. Voy a hacer una marcha para que la chata salga. Que se vaya ya la Johanna y que venga Katia Palma".