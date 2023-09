Pancho Rodríguez se burló así de Rafael por su fallido romance con Rosángela Espinoza

Pancho Rodríguez y Rafael Cardozo se enfrentaron en un divertido duelo de hip hop, donde el guerrero nunca imaginó que el combatiente le recordara su fallido romance con Rosángela Espinoza. "Ahora estás soltero, tirándo maicito. Lo hizo con Milett y te dejó en visto. Ella no te hace caso y pórtate bien, porque es demasiado lomo para tu poco sartén", expresó el brasilero y a lo que el chileno no se quedó callado. "Escucha mi loquito, tú no hables de eso porque hace algún tiempito, Rosángela nos dijo a todos fuerte y clarito que no iba a estar contigo por tener el pie chiquito".