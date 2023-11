Gino Assereto no se quedó callado cuando creyó que Raúl Carpena estaba cometiendo un error al empezar una competencia. El guerrero se quejó de que el combatiente no estaba con el cuerpo pegado en el piso, así como lo mandan las reglas. Sin embargo, la producción consideró que todo estaba correcto y dio por inválido el reclamo. Alejandra Baigorria no pasó desapercibido este hecho y no dudó en burlarse frente a cámaras con una gran carcajada.