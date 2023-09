Alejandra Baigorria enfureció tras fuerte choque con Onelia Molina

Alejandra Baigorria enfureció tras chocarse con Onelia Molina y le lanzó el cubo cuando la guerrera estaba tocando la campana. Además, empujó con su brazo y pateó otros de los cubos que formaban parte del juego. La combatiente se quejó de su compañera por ser muy brusca en la competencia. "Mira como he caído con mi brazo por el último empujón. Yo no me voy a seguir arriesgando para caer de esa forma", expresó la empresaria en relación con la operación de hombro que tuvo hace varios meses.