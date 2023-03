Erick Elera "renunció" como jurado de la secuencia "Dale play" antes de ver la presentación de Israel Dreyfus, quien se convirtió en Britney Spears. El competidor histórico lució una larga peluca rubia y se vistió como colegiada para interpretar el baile "Baby one more time", pero el actor peruano no pudo evitar reírse antes de dar su opinión profesional. Por oto lado, Renzo Schuller se unió a las burlas al comparar a Israel con Ducelia Echevarría.