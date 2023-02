¿Alejandra Baigorria se arrepiente de rechazar a Mario Irivarren? "Fuimos amigos y lo quise", expresó

Alejandra Baigorria dedicó unas tiernas palabras a Mario Irivarren después que el combatiente confesó que siempre estuvo enamorado de ella. La "Patrona" aclaró que no se arrepiente de haber "choteado" al empresario porque aún mantienen una amistad. "Fuimos amigos, lo quise, me pareció un chico A1, en verdad yo no voy a engañar mis sentimientos y los suyos simplemente cuando se propuso algo se pusieron las cosas en claro, pero no dejo de pensar que es un chico increible y se merece una chica A1", expresó.