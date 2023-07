Alejandra Baigorria llegó al mismo estilo de Barbie al programa para encarar a Rafael Cardozo por pedir su eliminación por su viaje de trabajo. La "Patrona" volvió con un regalo para su productor general y esto generó el asombro del empresario brasileño, quien reafirmó su pedido de la salida de la novia de Said Palao por tener permisos especiales. Ale aseguró que le parece injusto que la expareja de Cachaza no se ponga el uniforme y afirmó que tampoco lo hará mientras no sea equitativo.