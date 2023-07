Sheyla Rojas no aprende la lección y le confesó a Choca Mandros que se sometería a cirugía de nariz pues anteriormente en una intervención la dejaron mal y el resultado no le gustó, por lo que en estos días se sometió a una operación para lucir una nariz realmente respingada. Además, contó la razón por la cual decidió cambiar radicalmente de look luego de alejarse de la pantalla chica.