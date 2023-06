Nataniel Sánchez habló así sobre la posibilidad de volver a interpretar Fernanda de las Casas en la nueva temporada de AFHS. "Cuando sale la posibilidad de regresar a Al fondo hay sitio las personas no entienden por qué digo que no. Volver sería tirar todo a la borda tantas cosas por algo que ya hice y quedó en el pasado. Además fueron 8 años", dijo con firmeza reafirmando su postura de no volver a la exitosa serie