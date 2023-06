¿Envió Melissa Klug una indirecta a Jefferson Farfán? La empresaria soltó un comentario que sorprendió a todos. Durante una entrevista en el "Chocahuarique", Klug indicó: "Hay personas que no le gustan que les digas sus verdades, se ofenden y te demandan. (¿Si me han demandado?) Sí, claro. Tengo varias demandas que no sé hasta cuando van a estar."