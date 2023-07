Tras la inesperada reconciliación con Cristóbal y Laia, la actriz Karime Scander, quien personifica a Alessia en Al fondo hay sitio. La hija Diego Montalbán aseguró que nunca estuvo de acuerdo que su hermano regrese con la chef. "Para nada de acuerdo. Vio a Cristóbal llorando, sufriendo por ahí y todas las mujeres de la casa Maldini Montalbán apoyándolo y a la primera cayó. No, muy mal. Yo ya tuve una conversación con él, no me parece", acotó Scander.