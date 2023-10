Alejandra Baigorria reveló cómo ayudó a Said Palao para publicitar su inmobiliaria.

Alejandra Baigorria confesó que impulsó a Said Palao para que logre publicar su inmobiliaria en sus redes sociales y así venda más rápido. "Él no lo quería postear pero yo le dije que lo tenía que hacer para que la gente conozca el proyecto y se venda rapidito", explicó la "Patrona". La modelo contó que evitó presionar a su pareja para respetar sus espcias. "Él lo hizo, a su manera, traté de no presionarlo mucho porque tengo ese carácter de querer hacer que las cosas sean como yo quiero", puntualizó.