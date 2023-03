Paula Arias confesó que no tolerará más faltas de respeto y dio más detalles del fin de su relación con Eduardo Rabanal. "No me ha tocado o sea no me ha tocado de la manera como la gente (cree), pero sí hubo faltas de respeto", expresó la cantante frente a la pregunta de Ernesto Pimentel si el exfutbolista le pegó. La lideresa de Son Tentación se mostró decepcionada por la actitud de su expareja al anunciar la ruptura sentimental.