Mayra Goñi dejó en claro que está más soltera que nunca, pero aseguró que esperar encontrar el amor más adelante. "El amor existe, pero me han tocado malas experiencias en mi vida. ¿Y yo para cuándo? Todavía yo no creo (en el amor) porque aún no me ha tocado", agregó. La actriz peruana bromeó junto al conductor al hacer una convocatoria en vivo para recibir propuestas de futuros galanes. "Si quiere estar conmigo, estoy dispuesta a recibir todas las solicitudes", acotó.