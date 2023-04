La conductora Valeria Piazza no soportó la presión y abandonó el estudio al ver que tenía que cumplir un reto extremo en vivo. La modelo aseguró que se le bajó la presión al ver los cuatro animales que debía tocar. "¿Qué me van hacer? No lo voy hacer, ya despídanse. ¿Eso no es la rata topo africana?", expresó Valeria.