Sergio George hizo mea culpa sobre sus declaraciones sobre Yahaira Plasencia. "Me disculpé con ella, yo hablé en la entrevista como hablo con ella. Nos conocemos bastante bien. Yo no soy de Perú, no vivo acá, así que lo que pasa aquí no rebota allá, entonces no me afecta ni a la carrera de Yahaira. Fue muy inocente de parte mía, por eso me disculpé con ella", sentenció.