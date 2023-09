Samahara Lobatón advierte a Youna por su nueva pareja: "Que no descuide a su hija"

Samahara Lobatón fue consultada sobre el beso de su expareja Youna con una misteriosa joven. La influencer recalcó que no se siente afectada por la posible nueva relación del padre de su pequeña; sin embargo, lanzo una advertencia. "Que haga su vida, que no descuide a su hija, que es lo que más hace, que se preocupe por ella, que la llame y la busque. Eso le puede recomendar. Yo por más que rehaga mi vida, vivo con mi hija y jamás la voy a descuidar. Que rehaga su vida, yo también lo estoy haciendo. Y si la necesita para hacer sus papeles, adelante. Nosotros no tenemos comunicación, él cruzó la frontera, es ilegal, que le vaya bien”, acotó.