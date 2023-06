Rafael Cardozo espera que la relación entre André Bankoff y Carol Reali sea sincera y no solo de conveniencia como se especula en las redes sociales. "Espero que de verdad sea lo que están demostrando en redes", explicó el empresario, quien recalcó que no tiene ningún cariño por su ex Cachaza a tal punto que si se cruzara con ella en un evento se retiraría para evitar incomodidad.