Productor de Bailando 2023 explica por qué separó a Milett Figueroa de Martín Salwe

Pablo Prada, productor del programa de baile argentino, contó la verdad detrás de la separación de Milett Figueroa y Martín Salwe. El encargado del reality dejó en claro que fue decisión del espacio televisivo y que la modelo no tuvo nada que ver. "Por decisión propia del programa decidimos separarlos. Entendemos que, más que nada en el caso de Martín, que no es bailarín. Decidimos abrir la pareja por un tema coreográfico. (¿No fue por pedido de Milett?) No, de ninguna manera, nadie pide nada", acotó.